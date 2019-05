Tela “Folclore em Festa” é a Imagem Oficial do Festival Folclórico 2019

A campeã do Concurso de Telas, do artista Pedro Farias Júnior, foi a escolhida para ser a Imagem Oficial do Festival Folclórico 2019.

O concurso ocorreu neste sábado, na sede da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP) e contou com a avaliação de jurados do Estado e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Neste ano, 28 telas foram inscritas para concurso onde foram avaliados os quesitos criatividade, expressão e acabamento da tela.

Após dois anos sem participar do concurso, Pedro Junior, fala da satisfação em ter a sua obra como a campeã. “É uma satisfação imensa. Nas duas últimas edições não pude participar por conta do trabalho, então tive esse tempo para estudar novas técnicas e me aprimorar. Busquei dentro da definição de folclore trabalhar os elementos que compõe do Auto do Boi, só que com uma linguagem diferente que é uma técnica de gravura, que é xilogravura, não que seja uma xilogravura, mas busquei dentro dessa técnica elementos que fizessem essa alusão as festas populares, ao Auto do Boi”, disse o artista.

De acordo com a secretária de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, Karla Viana, incentivar a cultura local é o papel da atual gestão. “Essa é a abertura do Festival Folclórico 2019 e nada mais justo do que valorizar o nosso artista, trazendo um júri diferenciado esse ano, três vindos de Manaus e dois professores da Ufam-Parintins, e esse é o nosso papel. O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros sempre estão valorizando a cultura e incentivando o surgimento de novos artistas e a consolidação de artistas antigos”, pontuou.

Foram premiadas as três primeiras obras, além do 1º lugar que recebeu o valor de R$ 5 mil, o 2º ficou para Miguel Carneiro, com a tela Parintins de todas as cores” com R$ 3 mil e o 3º foi para Pedro Paulo com a tela “Das bandeiras e cores se fazem o Festival”, premiado com a quantia de R$ 2 mil.

Bruna Karlla/SECTUR/SECOM