TELMA FEIJÓ É DESTAQUE JI

A empresária Telma Feijó recebeu na tarde de ontem, 18, seu troféu DESTAQUE JI 2019, pela Melhor Imagem de Parintins, durante o programa Walter Lobato Show, pela rádio Clube.

De família tradicional na Ilha de Parintins, Telma se destaca como empresária com sua loja de variedades para festas, crianças, artigos escolares e brinquedos, a FREE SHOPPING.

“Para mim foi uma alegria muito grande ter ganho esse prêmio de Melhor Foto de Parintins em 2019. Aquela foto eu tirei num momento maravilhoso, um presente de Deus. Na nossa vida pra tudo há um tempo, segundo os desígnios de Deus. Hoje foi um dia especial, são momentos como estes, de simplicidade e carinho que vamos escrevendo a nossa história. Ganhei um troféu lindo do querido Carlos Frazão, fui muito bem recebida pela primeira vez que entro nos estúdios da rádio Clube pelo apresentador Walter Lobato, e só me resta agradecer. Hoje foi um dia muito importante para mim”, disse a empresária Telma.

Walter Lobato (E), na foto com Kedson Silva (D) enalteceu a iniciativa do JI de sempre estar prestigiando os eventos e personalidades da nossa Ilha. “Eu já ganhei 2 troféus, espero ganhar outros mais”, disse Walter com sua habitual alegria de apresentar o programa.

Telma Feijó, ainda ofertou 2 brindes para os ouvintes do programa.

Carlos Frazão comentou sobre os inúmeros troféus JI-Destaque já distribuídos às personalidades que se destacam. “Desde os calouros do Arraial, passando pelos blocos carnavalescos, Bois Bumbás, políticos, Miss, Compositores, radialistas, empresários, mulher bonita, homem bonito, Bibas alegres, escolas, estudantes, enfim, todas as categorias da Ilha já receberam um troféu nosso, como forma de reconhecer seus serviços prestados a nossa comunidade”, concluiu o fundador do JI.

Na edição especial de dezembro de 2019, foi publicada a matéria abaixo:

A empresária Telma Feijó foi a grande vencedora do concurso que escolheu a melhor imagem de 2019 de Parintins. Ela receberá o troféu JI-Destaque Melhor Imagem 2019, e 1 assinatura anual do jornal impresso. A sua foto será capa da edição especial do JI que circula no dia 30 de dezembro.

JI – Telma, você é fotógrafa profissional ou fez essa imagem apenas por achar bonita?

Telma – Não sou fotógrafa profissional, estava tomando um café no Píer e vi esse lindo Pôr do Sol e tirei as fotos.

JI – O que você sentiu quando soube que foi a grande vencedora, concorrendo com mais 12 fotos?

Telma – Me emocionei muito, nunca imaginei ganhar, fiquei muito feliz, um incentivo para continuar tirando as fotos. Obrigada querido, já me emocionei a primeira vez que você colocou minha foto no jornal, imagina agora.

JI – Como é o seu dia-a-dia de empresária do ramo do comércio, na sua loja Free Shop?

Telma – É de muita batalha, sempre querendo fazer o melhor pelos nossos clientes.

JI – Sua mensagem de fim de ano aos nossos leitores e internautas.

Telma – A minha mensagem a todos os leitores desse Jornal maravilhoso. Que Deus os abençoe com um novo Ano de muita paz, fé e que o amor pelo outro seja renovado a cada dia.

NR: “Vendo tantas fotos lindas no facebook, resolvi elaborar algo para homenagear nossos fotógrafos profissionais e amadores. Foi muito rápido, mas, organizado e com muita responsabilidade e transparência. Nossos jurados da Equipe JI foram: Walter Lobato, Angra Cardozo, Massilon Medeiros, Kedson Silva, Neto Santana, Naldo Rodrigues, Jorley Tavares e Aroldo Bruce. A imagem vencedora obteve 5 votos. No próximo ano, teremos votos dos internautas também” Redação JI

Kedson Silva/JI