Telo exalta Indicação de Parintins a patrimônio cultural da humanidade e pede Mutirão de Limpeza

“Parintins teve a indicação para patrimônio cultural da humanidade”, exaltou o vereador Telo Pinto (PSDB) na sessão dessa segunda-feira (26). A sugestão veio do 5º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial, que ocorreu de 22 a 24 de novembro e teve como um dos palestrantes o prefeito Bi Garcia.

Parintins é reconhecida nacional e internacionalmente pelo Festival Folclórico. Telo enalteceu o trabalho de Bi no resgate e valorização da festa que representa a Identidade Cultural do Estado, tornou-se patrimônio imaterial do Amazonas, bem como deu a Parintins o título de Capital Nacional do Boi Bumbá.

Entre outras ações, em quase dois anos do terceiro mandato de Bi, parabenizou atuações da Semsa. A primeira citada foram os atendimentos no CAPS Adolfo Lourido, classificado como “importante ferramenta de saúde pública”. Mais um destaque foi a retomada de parceria com a Clínica dos Olhos e Fundação Piedade Cohen para o cuidado com a saúde ocular dos munícipes. O resultado são quase quatro mil consultas oftalmológicas, bem como mais de 300 cirurgias de catarata e carne crescida.

Quanto à Semed, informou sobre curso, em conjunto com a Capitania dos Portos, para os aquaviários e transportadores escolares. Frisou as orientações para “o melhor cuidado com os alunos que são transportados nas embarcações”.

Telo registrou a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá nos dias 29 e 30, sob a coordenação da Secretaria de Ação Social.

O parlamentar apresentou requerimento verbal à Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, para Mutirão de Limpeza Pública, no início de dezembro, nas vias da cidade. No ensejo, chamou a atenção da população para que não jogue lixo após os serviços. Caso isso aconteça, “o município vai ter que agir de forma enérgica e multar”.

