Telo Pinto avalia como positiva Sessão Itinerante da CMP, no Distrito do Caburi

O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), avaliou como “produtiva” a Sessão Itinerante realizada no Distrito do Caburi na sexta-feira (07). Durante o evento, os presidentes e representantes de comunidades pertencentes à região entregaram ofícios e requerimentos que foram compilados e anexados em Requerimento apresentado pelo edil e encaminhado à Prefeitura de Parintins, por meio das secretarias competentes. O parlamentar também requereu, via Indicação à Prefeitura e Governo do Estado, insira na programação de abertura do Festival Folclórico, nos dias 28, 29 e 30 a apresentação de vencedores do Festival de Quadrilhas e Danças, Bois Mirins e em Miniatura no Bumbódromo.

RELEASE – 10 de junho de 2019 (Segunda-Feira)

Na sessão ordinária dessa Segunda-feira (10), o vereador Afonso (PTB), autor da propositura da Sessão Itinerante que ocorreu na sexta-feira (07) na Agrovila São Sebastião do Caburi, tratou sobre a reunião pública. “Esta Casa, mais uma vez, prova o seu respeito, o seu carinho com a população rural de Parintins; quando se desloca com toda sua estrutura para a sede do Distrito do Caburi”, analisou. “Momento de grande valia para aquela população, visto que, todas as comunidades do Distrito tiveram a oportunidade de expor para parlamentares, autoridades e o público presente a sua realidade e exigir providências de resolução dos problemas locais”, completou.

O vereador Gelson Moraes (PSD) abordou sobre a quantidade de entulhos que se encontra por todos os bairros de Parintins. Ele declarou que existem ruas totalmente intransitáveis, devido tanto lixo. O edil solicita ao secretário Mateus Assayag que faça a retirada desses materiais com urgência, pois isso prejudica o tráfego, principalmente em tempos de chuvas. Outro assunto abordado foi sua agenda de atividades no fim de semana. Ele citou a ação social na Ocupação do Castanhal, a entrega de Kits e ônibus escolar na Gleba de Vila Amazônia, bem como Sessão Itinerante no Caburi.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Cabo Linhares (Patriota) apresentou um Requerimento para solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins que construa uma Fábrica de Gelo para a cidade do Caburi, haja vista que a fábrica de gelo do flutuante, não está suprindo a demanda dos moradores. Sobre o Distrito, o parlamentar a Sessão Itinerante na localidade, propositura do vereador Afonso Caburi (PTB). No evento, Linhares enalteceu os investimentos que a Prefeitura Municipal de Parintins irá realizar na cidade do Caburi. Segundo o parlamentar, o Distrito do Caburi ganhará o Parque Infantil Cidade da Criança e a iluminação do campo.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB), sugeriu a implantação de Feira de Produtos Orgânicos para beneficiar os agricultores familiares do Projeto de Assentamento Gleba de Vila Amazônia. A Indicação nº 50, encaminhada à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Amazonas, foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Presidente da Comissão de Setor Primário, Abastecimento e Políticas Rurais, o parlamentar justificou a propositura, ao observar a carência de espaço para os assentados venderem produtos diretamente ao consumidor, com preços acessíveis.

O vereador Beto Farias (Podemos) novamente chamou a atenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) para limpeza de entulho das ruas do município de Parintins. “Já não basta os buracos nas vias, ainda temos que passar por constrangimento de ter as ruas sujas e com lixos acumulados. E essa falta de limpeza das ruas é em todos os bairros da cidade”, protestou. Beto ainda alertou ao secretário Mateus Assayag para que faça um bom trabalho, pois não está sendo secretário de uma cidade qualquer e sim da segunda maior cidade do Amazonas.

A vereadora Nêga Alencar (PSD), teve a proposta de Moção de Pesar pelo falecimento da enfermeira Maria Sônia Teixeira aprovada por unanimidade pelos vereadores da Câmara Municipal de Parintins, De acordo com Nêga Alencar, Maria Sônia Teixeira ofereceu anos de sua vida para atendimento na área da saúde no município de Parintins, sempre com muita dedicação, amor e carinho. Para a vereadora a enfermeira Sônia deixou um grande legado de humildade, simplicidade e amor ao próximo.

Assessoria de Imprensa da CMP