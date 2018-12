Telo Pinto é eleito presidente da CMP

Telo Pinto recebeu nove votos dos 11 vereadores que estavam na sessão realizada na Câmara Municipal de Parintins (Foto: Pedro Coelho/CNA7)

A Câmara Municipal de Parintins elegeu um novo presidente para o biênio 2019-2020, trata-se de Telo Pinto (PSDB), vereador da base do prefeito Bi Garcia (PSDB), que se elegeu nesta segunda-feira (03), após receber 9 votos dos 11 vereadores que compõe a CMP. Telo irá suceder o vereador Maildson Fonseca (PSDB).

A disputa que estava entre Telo e o vereador Beto Farias (Podemos), que acabou não concorrendo, pois não havia completado sua chapa que deveria ter uma mulher, segundo o regimento da câmara.

Em um pleito tranquilo, o novo presidente Telo Pinto destacou a vitória no pleito e agradeceu os votos recebidos. “Uma felicidade muito grande, pois nós já estávamos construindo essa candidatura desde o início do ano, conversando com os colegas vereadores, atendendo as demandas, buscando realizar o melhor trabalho para o legislativo”, disse Telo.

Além disso, Telo afirmou em tom de brincadeira que esta foi à primeira eleição que não teve “caixa de sapato com dinheiro” ou “Tambaqui assado” para dar aos vereadores. “Nós já esperávamos que o pleito fosse tranquilo, pois buscamos o diálogo com todos, para que não caíssemos na “mesmice” das outras eleições, onde tinha que levar vereador para viajar, receber “caixa de sapato” na calada da noite, enfim muitas histórias que aconteceram aqui na câmara”, completou.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) parabenizou o vereador Telo Pinto pela vitória e pelo convite para assumir o cargo de segunda-secretária da casa legislativa. “Ele (Telo Pinto) conduziu de uma forma, conversando com cada colega, colocando suas propostas. E agora neste biênio 2019-2020 realizar um bom trabalho, ao lado do novo presidente”, disse Vanessa.

A nova direção da CMP é composta por:

Telo Pinto (PSDB) – Presidente

Marcos da Luz (PRB) – Vice-Presidente (E) – Tião Teixeira (PTB) – Primeiro-secretário

Telo Pinto (PSDB) – Presidente – Vanessa Gonçalves (PROS) – Segunda-secretária (D)

Beto Farias e Cabo Linhares se abstiveram

Os vereadores Beto Farias (Podemos) e Cabo Linhares (PEN) decidiram se abstiver na votação. Beto estava como possível candidato, mas, não fechou sua chapa com a presença da vereadora Nêga Alencar (PSD), que decidiu votar em Telo. “Nós lutamos para inscrever a nossa chapa até os últimos minutos, com o apoio dos vereadores Cabo Linhares, Bertoldo e Nêga, mas, infelizmente a vereadora (Nêga Alencar) tomou a decisão de apoiar o vereador Telo Pinto e nós não tivemos membros suficientes”, comentou o vereador Beto Farias.

O vereador Cabo Linhares explicou que desde o início afirmou que iria se abstiver, caso não houvesse pelo menos duas chapas concorrendo. “Estamos em uma casa legislativa independente, então eu fiz minha parte de manter a minha palavra em não votar”, disse Linhares.

