Telo Pinto em comum acordo com os vereadores suspende Sessões em função do Covid-19

O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto (PSDB), fez alerta para reflexão sobre a atenção às ações preventiva ao Coronavírus, visto que Parintins recebe milhares de pessoas do Brasil e do mundo. A epidemia tem provocado cancelamento, suspensão, ou eminência disto, de grandes eventos em todo o mundo. Nesse viés, refletiu acerca das Sessões que planejadas para esta semana, visto que a Casa Legislativa recebe grande público. Em comum acordo entre os parlamentares, a programação foi suspensa em função preventiva à pandemia de COVID-19.

RELEASE DIA 16 DE MARÇO/2020 (SEGUNDA-FEIRA)

Na 6ª Sessão Ordinária de 2020 (16/03), o líder do prefeito na Câmara, vereador Cabo Linhares (Patriota), destacou reunião que aconteceu ontem domingo (15/03), no gabinete do prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), com todos segmentos do município para tratar sobre o Coronavírus. O parlamentar pediu a população para seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) com as medidas protetivas e lamentou que a pandemia já afetou a economia mundial.

A vereadora Nêga Alencar noticiou sua migração do Partido Social Democrático (PSD) para o Partido Social Cristão (PSC). Referente à pandemia global de coronavírus, pediu apoio da Casa Legislativa e do Governo Municipal ao requerer, verbalmente, a proibição da ancoragem de navios em Parintins durante 30 dias, sujeita a prorrogação. Por fim, apresentou Indicação à Prefeitura, para serviços de limpeza e recapeamento asfáltico na Travessa Um, localizada no bairro Jacareacanga.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL), com Indicação 19/2020 à Secretaria de Obras SEMOSP, apontou que seja feita manutenção e recapeamento asfáltico do Beco Farias Lopes, ao lado supermercado Brasileiro, situado no bairro São Benedito. O parlamentar pediu novamente ao secretário de obras Mateus Assayag, que retorne os trabalhos de recapeamento e tapa-buracos nas ruas Alberto Mendes e 7 de Setembro. A pedido dos moradores da comunidade Maranhão, cobrou devolução de antena telefônica, pega para manutenção em 2017.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PP) propôs com Indicação nº 021/2020 a reforma e climatização da Unidade Básica de Saúde da Família Tia Leó a fim de garantir conforto e segurança em saúde à população. A nova solicitou reforma também da Escola Municipal Maria Belém. Para a Escola Municipal Santa Luzia, localizada na região do Macurany, a vereadora pediu a contratação de servidores – disponibilização de um monitor escolar e um auxiliar de serviços gerais. Também cobrou da Amazonas Energia soluções aos problemas de fornecimento de energia elétrica em comunidades rurais.

O vereador Renei Mocambo (PL) relatou viagem à capital do Estado na semana passada. Em sua agenda, participou de reuniões na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC), e na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) com o Deputado Saulo Viana (PPS) para tratar referente à educação nas regiões do Mocambo e Caburi. Declarou que foi em busca de respostas, visto que o ano letivo ainda não foi dado início nessas regiões. Houve processo seletivo, porém, até então, nenhum profissional foi chamado para lecionar.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB) cumpriu agenda de trabalho, no dia 12 de março, em comunidades rurais e o balanço das visitas parlamentares foi apresentado na tribuna da Câmara. São Sebastião do Jará, Nossa Senhora da Saúde do Canarinho, São João do Jacú, São Tomé do Uaicurapá e São Pedro do Marajó foram as comunidades em que marcou presença para vistorias de obras como construção ou reforma de escolas e perfuração de poços artesianos para a implantação do Programa Água no Jirau.

O vereador Beto Farias (Podemos) analisou as manifestações pró-governo em meio a pandemia de Coronavírus que aconteceram no último domingo (15/03), ignorando das indicações das autoridades de saúde com indicação de evitar aglomerações. Muitos brasileiros foram às ruas em vários estados, participaram de atos pró-governo, em que próprio Presidente da República em pronunciamento em cadeia nacional de TV pediu à população que não saísse às ruas, porém que o próprio presidente Jair Bolsonaro ao saiu de quarentena participou do ato.

Assessoria de Imprensa da CMP

Publicado por Carlos Frazão/JI