Telo Pinto orgulha-se da reforma do Mercado Municipal Leopoldo Neves

Passado e presente. Tradição e Modernidade. História. Estes termos resumem o Mercado Municipal Leopoldo Neves, cujo prédio foi inaugurado pelo ex-prefeito João Melo, em 1937, e reinaugurado na manhã deste dia 27 de maio de 2019, data em que completou 82 anos de fundação.

A teatralização e musicalidade do evento esteve sob a responsabilidade do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Quanto ao teatro, houve a encenação simbólica da inauguração do logradouro público.

Além da representação, passado e presente formaram a Mesa das Autoridades. Os ex-prefeitos Benedito Azedo, Paulo Vitorino de Menezes, Raimundo Reis Ferreira, Raimundo Dejard Vieira e Enéas Gonçalves, estavam juntos ao gestor municipal Bi Garcia (PSDB).

Além deles, compuseram a Mesa ainda o representante da Superintendência da Caixa Econômica Federal Hamilton Pacheco, secretários municipais, vereadores, o deputado federal Marcelo Ramos (PR), a deputada estadual Alessandra Campelo (MDB) e o ex-deputado federal Hissa Abraão (PDT).

Hissa foi congratulado pelo presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), por ter destinado recursos para revitalização do prédio. O presidente do Legislativo Parintinense parabenizou do mesmo modo o prefeito Bi Garcia por reaver a emenda para a reforma do Mercado, perdida na gestão passada, como também pela ideia de homenagear nos 28 boxes o nome de trabalhadores que fizeram parte da história do local.

Em seu discurso, Telo declarou-se envaidecido e emocionado com a conclusão obra civil, a qual alia a preservação da arquitetura original à modernidade em sua estrutura. “Não é somente um espaço de comércio, é a história viva de Parintins”, orgulhou-se o parlamentar.

O prédio configura um patrimônio do município e, hoje, o mais novo cartão postal de Parintins. O ponto turístico vai funcionar diariamente no horário de 05 às 22h.

Texto: Clely Ferreira – Assessoria de Imprensa da Câmara / Foto: Simone Brandão