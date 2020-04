Telo Pinto pede à Caixa Econômica Federal para implantação de Posto Caixa Aqui nas Agrovilas de Caburi e Mocambo

A Câmara Municipal te Parintins realizou na tarde de segunda-feira, 27 de abril, a segunda sessão virtual. Desta vez, a videoconferência foi para deliberar discussão e votação das matérias legislativas apresentadas em sessão anterior, a primeira online da história da Casa Legislativa.

Seguem as proposituras – Requerimentos, Indicações e Moções – e respectivos dados.

Moção de Aplauso 005/2020

Autoria: Vereadora Vanessa Gonçalves (PP)

Propositura: Aos 35 anos da Associação Pestalozzi Glauber Viana Gonçalves.

Situação: Aprovada por unanimidade

Requerimento 057/2020 (após PL Linhares)

Autoria: Vereador Telo Pinto (PSDB)

Propositura: À Caixa Econômica Federal para implantação de Posto Caixa Aqui nas Agrovilas de Caburi e Mocambo para auxiliar os moradores das regiões no saque de Auxílio Emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal.

Situação: Aprovada por unanimidade

Requerimento 058/2020

Autoria: Vereador Gelson Moraes (PSD)

Propositura: À Prefeitura Municipal de Parintins (PMP), por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), para recuperação e elevação, com infraestrutura asfáltica da Rua Capitão Pedro Ferreira, no bairro da Francesa.

Situação: Aprovado por unanimidade

Requerimento 059/2020

Autoria: Mateus Assayag (PL)

Propositura: Às agências bancárias, para que disponibilizem profissionais capacitados para higienizar os equipamentos de uso coletivo, os usuários e ordenar as filas nas instituições financeiras.

Situação: Aprovado por unanimidade

Indicação 031/2020

Autoria: Vereadora Vanessa Gonçalves (PP)

Propositura: Ao Ministério da Cidadania bem como à gerência da CEF e demais instituições responsáveis pelo Auxílio Emergencial, programa Bolsa Família, alternativas para o repasse desses recursos financeiros.

Situação: Aprovada por unanimidade

Indicação 032/2020

Autoria: Vereadora Nêga Alencar

Propositura: À Prefeitura Municipal de Parintins (PMP), por meio da Coordenadoria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação (CTCA), que realize estudo no sentido de conceder isenção do tributo de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para proprietários de imóveis do município de Parintins nesse período de pandemia do Covid-19.

Situação: Aprovada. Um voto contrário

Indicação 033/2020

Autoria: Vereador Mateus Assayag (PL)

Propositura: À Prefeitura Municipal de Parintins (PMP), para que o pagamento dos servidores municipais, durante o período de pandemia, seja feito de forma fracionada por setores, em dias espaçados.

Situação. Aprovado. Um voto contrário.

Projeto de Lei 007/2020

Autoria: Vereador Cabo Linhares (PSL)

Propositura: Dispõe sobre a suspensão das parcelas de empréstimos aos consignados em folha de pagamento, dos servidores públicos na ativa, aposentados e pensionistas dos município de Parintins, por 90 dias.

Situação: Aprovado, com dispensa de interstícios e será encaminhado ao Executivo Municipal para sanção ou veto.

Após votadas as proposituras, o vereador Bertoldo Pontes fez seu pronunciamento, visto que, na primeira Sessão Virtual, sua conexão não o permitiu discursar. Bertoldo apresentou Indicação à Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para que seja entregue, com máxima urgência, motores para as ambulanchas das Agrovilas do Mocambo e Caburi.

Na ocasião, os parlamentares externaram ainda reconhecimento aos profissionais de serviços essenciais, em particular da área da saúde. Manifestaram solidariedade aos que foram infectados pelo vírus, em nome do Dr. Tanaka e Dr. Rodolfo. Os edis reforçaram o alerta à população para que fique em casa. E, se em caso de extrema emergência, necessite sair, faça o uso da máscara, mantenha o distanciamento social recomendado e atente para todas as medidas preventivas, como a higienização.

Assessoria de Imprensa da CMP

Postado por Carlos Frazão/JI