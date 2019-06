Telo Pinto presta contas sobre sua viagem à Manaus.

RELEASE – 04 de junho de 2019 (Terça-Feira)

Na Sessão Ordinária dessa terça-feira (04), o presidente da Câmara de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), mais uma vez, prestou contas à população sobre sua agenda na capital amazonense na semana passada. Dessa vez, abordou sobre encontro na Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), onde tratou sobre assuntos pertinentes ao Setor Primário. Na pauta, os encaminhamentos para a revitalização do Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza e retomada da Feira Agropecuária em Parintins. Referente à Feira, comunicou que publicou um edital, nesta segunda-feira (03) para uma Assembleia da Associação de Pecuaristas, no dia 15 de junho, com objetivo de eleição da nova Diretoria para dar andamento na programação.

O vereador pastor Beto Farias (Podemos) tratou sobre a limpeza das ruas e coleta de lixo. “A demora na passagem dos caminhões tem deixado Parintins imunda com tantos entulhos em vias públicas. Parintins é segunda maior cidade do Estado e, ainda assim, tem acúmulo de lixos pelas ruas, formando essas lixeiras viciadas”, afirmou. Quanto ao assunto, o vereador elencou que Parintins tem vários adjetivos, entre eles, Ilha Encantada e Capital do Folclore, porém, algumas pessoas não valorizam. O edil convidou a população a fazer valer os adjetivos que a ilha tem.

A vereadora Nêga Alencar (PSD) usou a tribuna para cobrar da Prefeitura Municipal o cumprimento imediato da revisão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais do magistério municipais, atrasado desde 2010. A vereadora lembrou que no dia 19 de março deste ano, solicitou da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Educação, o processo de revisão do PCCR do magistério municipal. Ela pontuou que a revisão é extremamente importante para a valorização dos profissionais da educação e deve levar em consideração a remuneração justa e condições dignas de trabalho (Foto: Pedro Coelho)

O vereador Gelson Moraes (PSD) solicitou, via Requerimento Verbal, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), para que sejam feitas manutenções na bomba d’água e no poço da comunidade Flor de Maio, na região da Gleba da Vila Amazônia. Os moradores estão há dias sem água potável e é importante a limpeza para que possa fornecer o precioso líquido aos moradores”, justificou. O vereador também apresentou Indicação para a Coordenadoria da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc) para a revisão do calendário de reposição de aulas durante os sábados e feriados, pois muitos estudantes são sabadistas e outros estudam catecismo.

O vereador Bertoldo (PSL) apresentou a Indicação 49/2019, aprovada por unanimidade. O documento foi voltado à Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e solicita que seja feito o serviço de iluminação pública no quadro da comunidade Santa Terezinha, no Caburi. A Indicação pede brevidade no serviço, pois à noite a localidade fica em total escuridão. Com isso, o ambiente fica propício para o consumo de drogas e, assim, causa insegurança aos comunitários.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) tratou sobre Segurança Pública em Parintins e lamentou os crescentes casos de violência na cidade. A parlamentar atrelou a problemática à insuficiência de contingente policial para atender a demanda populacional. No ensejo, apresentou Indicação ao Governo Estado do Amazonas para solicitar a contratação de mais um delegado para a unidade da Polícia Civil no município. A propositura também foi direcionada ao gabinete da deputada Alessandra Campêlo (MDB). Para reforçar o pedido, a vereadora requereu audiência junto a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e legisladores estaduais.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) requereu à Prefeitura de Parintins, através da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT), que providencie, com urgência, a sinalização da Avenida Nações Unidas, assim como o retorno da rotatória em frente ao Bumbódromo. Outro assunto abordado pelo parlamentar foi manifesta-se a favor da solicitação do Sindicato dos Professores e Trabalhadores em Educação do município de Parintins para a aprovação imediata do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR). Pediu que os colegas parlamentares atentem aos termos contidos no documento para evitar equívocos ocorridos no passado.

O vereador Cabo Linhares (Patriota) apresentou Requerimento Verbal, solicitando da Semosp Operação Tapa-Buraco na Rua Lindolfo Monte Verde. O parlamentar também relatou sobre visita à Secretaria Municipal de Educação (Semed) para buscar informações sobre o processo de reforma e ampliação das Escolas Municipais do São Sebastião do Jará e do São Pedro do Marajó. Linhares informou que planta e processo de licitação estão encaminhados, só aguardam a empresa vencedora para dar início aos trabalhos. Além delas, mas 11 escolas serão entregues na Zona Rural.

