Telo Pinto promete apurar “política suja” nas escolas estaduais de Parintins

O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto (PSDB), destacou informações contidas em Ofício da Caixa Econômica Federal à Casa Legislativa referente a recursos de emendas federais e do Estado que estão chagando às contas da Prefeitura Municipal. Elencou valores e respectivas destinações. O edil repudiou acerca da perseguição política que está acontecendo nas escolas estaduais do município de Parintins. “Que política mais suja e mais sorrateira é essa? Eu vou apurar e eu vou chegar no nome”, declarou o parlamentar.

RELEASE DIA 09 DE MARÇO/2020 (SEGUNDA-FEIRA)

Na 4ª Sessão Ordinária de 2020 (92/03), Afonso Caburi (PTB) cobrou contratação de professores para as escolas estaduais das agrovilas Caburi e Mocambo. O edil falou sobre agenda no Caburi, a qual resultou nos seguintes requerimentos: construção de muro de contenção na região da Praia Brilho do Banzeiro; aquisição de ônibus para transporte de alunos e idosos das comunidades adjacentes ao Distrito, as quais realizam atividades escolares e do Programa dos Idosos; bem como instalação de postes e luminárias na Comunidade Santa Terezinha.

O vereador Cabo Linhares (Patriota) denunciou na tribuna da Câmara a perseguição a gestores e coordenadores das escolas estaduais de Parintins, caso não apoiem uma pretensa candidata à prefeitura de Parintins. O vereador pediu a estes profissionais da educação que venham à Câmara formular denúncia para que o Poder Legislativo tome as devidas providências. O líder do prefeito na Câmara ainda informou o montante das emendas do governo Federal que chegaram na Caixa Econômica Federal, nas contas da Prefeitura.

O Gelson Moraes (PDS) voltou a falar sobre dois requerimentos de sua autoria em que solicitava o serviço de tapa buraco e recapeamento de um trecho da rua Airton Sena, no bairro de Paulo e na entrada do bairro Jacareacanga. Disse que na área, o acesso está cada vez mais intransitável. Também tratou em relação às mudanças do Seguro Defesa no ano de 2020 e que foi convidado pela presidente Sindicato dos Pescadores (Sindpesca) Márcia Costa para uma reunião para tratar sobre o assunto.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB) solicitou ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) no loteamento Tonzinho Saunier. O vereador pediu execução de serviço de terraplanagem, com compactação com piçarra, além de drenagem na Rua Bacaba, principal acesso da área, para acabar com os transtornos evidentes em período chuvoso. Sugeriu a implantação de postes de iluminação pública e a regularidade da coleta de lixo domiciliar. Indicou ainda a realização de um mutirão de limpeza nas ruas do loteamento, para proporcionar maior segurança aos moradores.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou duas Indicações à Prefeitura de Parintins. Para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), solicitou construção de quadra poliesportiva na Gleba Vila Amazônia. À Defesa Civil pediu implantação do projeto Salta-Z na comunidade Vila Nova. De forma verbal, requereu que a Prefeitura faça doação de um motociclo Ducar para a Associação de Moradores da Colônia de São Joaquim porque necessita de um para fazer o transporte de seus produtos agrícolas ali produzidos.

O vereador Renei Mocambo (PL) apresentou Projeto de Lei para que seja denominada de “Princesa Isabel” a via pública que inicia no trecho da Rua Dom Pedro I. A rua tem ao fundo da lateral direita a Rua Dom Pedro II e ao fundo lateral esquerda a Rua Maués, no Bairro Nossa Senhora de Nazaré. Retomou sobre Indicação que apresentou na semana passada a respeito da solicitação da reforma da escola Caetano Mendonça, direcionada ao Governo do Estado. Enfatizou que, desde que foi inaugurada, não recebeu nenhuma atenção e já passaram vários representantes e nada foi feito.

Assessoria de Imprensa da CMP