Telo Pinto ressalta participação de vereadores em investimentos à zona rural

O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto (PSDB), acompanhou toda a programação nesta terça-feira, 16 de junho.

A zona rural do município de Parintins recebeu novos investimentos. A comunidade Bom Socorro do Zé Açu foi contemplada com Sistema de Abastecimento de Água, o qual dispõe de reservatório com capacidade para 20 mil litros.

Para fortalecimento do setor primário, três caminhões foram entregues na Vila Amazônia, comunidades da região do Açaí e Zé Açu. Um foi totalmente revitalizado com recursos próprios do município e os outros foram conquistados através de emenda da ex-senadora Vanessa Grazziotin com contrapartida do município. Os veículos vão facilitar o escoamento da produção rural dos agricultores dessas localidades.

Para oferecer apoio em Saúde às comunidades ribeirinhas foram entregues seis ambulanchas. Os transportes fluviais irão reforçar os serviços da Central de Resgate Municipal. Com isto, pacientes do Caburi, Mocambo, Santo Antônio do Tracajá, Vila Amazônia, Zé Açu e de comunidades vizinhas podem contar com atendimento rápido em casos de emergência.

As ações aconteceram em parceria com governos federal e estadual, bancadas de senadores e deputado bem como participação da Câmara Municipal de Parintins, por meio de proposituras apresentadas pelos vereadores. O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto (PSDB), acompanhou toda a programação nesta terça-feira, 16 de junho.

O parlamentar parabeniza todos os investimentos, com ênfase à entrega de ambulanchas. Telo considera o serviço de atendimento móvel “fundamental no suporte ao atendimento em saúde, neste período de Pandemia”.

Assessoria de Imprensa da CMP

Postado por Carlos Frazão/JI