Terra Santa e Perebas a um empate da semifinal da Copa Alvorada

O resultado positivo no final de semana pelo jogo de ida das quartas de final, deixam o selecionado de Terra Santa e o Perebas Futsal com a vantagem do empate para o jogo de volta que acontece na noite desta terça-feira (26) no ginásio Elias Assayag, em Parintins (369km de Manaus).

De ‘olho’ na semifinal, no primeiro confronto, a Seleção de Terra Santa (atual campeã da Copa) fez o dever de casa e diante de sua torcida venceu no sábado, 23 de março, o União Nhamundá pelo placar de 2 a 0.

Jogando fora de casa, o time parintinense do Perebas Futsal (vice campeão em 2018) derrotou por 3 a 0 o Arsenal Nhamundá. A partida na Terra do Tucunaré foi realizada no domingo, 24, no ginásio Edinei Rocha.

No segundo confronto marcado para esta terça-feira, só a vitória interessa as equipes nhamundaenses para levar a decisão da vaga as penalidades.

A festa esportiva de amanhã também será abrilhantada pelas mulheres, com a eliminatória que definirá as finalistas do concurso Rainha da Copa e a decisão da última vaga das quatro semifinalistas com o jogo entre Corinthianas e Unidas por Nhamundá.

Foto: Niash dos Anjos

Texto: Kedson Silva/JI