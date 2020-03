Terra Santa vence e se classifica para segunda fase da Copa Alvorada de Futsal

Válidos pela primeira fase da Copa Alvorada de Futsal (CAF-2020), cinco partidas movimentaram a noite desta terça-feira, 3, no Ginásio de Esportes Elias Assayag, em Parintins. Homens e mulheres protagonizaram jogadas de tirar o fôlego do do torcedor, e lutaram minuto a minuto pela classificação antecipada do torneio. Em quadra, jogos recheados de gols e grandes lances, demonstrou o alto nível técnico do salonismo do Norte do Brasil.

Na primeira partida, pelo naipe feminino, Atlético Futsal e Real Corinthianas ficaram no empate em 2 a 2. O duelo foi marcado pelo forte equilíbrio, e o resultado final acabou ilustrando o que as duas equipes apresentaram em quadra. Logo em seguida, também pelo feminino, um jogo de um time só, Real Parintins goleou a equipe do Minas tracajá por 7 a 0, confirmando o favoritismo esperado antes do confronto.

Depois foi a vez dos homens. No primeiro embate, pelo grupo B, o elenco do Perebas foi mais incisivo no ataque, e apesar do equilíbrio no primeiro tempo, acabou vencendo com folga o The Red Delvis pelo placar de 6 a 1. Os dois times se mantém vivos no torneio, e agora jogarão a última partida pela vaga na próxima fase.

No duelo parintinense da noite, válido pelo grupo C, Peladeiros e Emec Futsal ficaram no empate por 2 a 2. O jogo foi intenso do início ao fim, com lances decisivos perdidos para os dois lados. Os dois times ainda têm chances de classificação, apesar da situação do Peladeiros ser mais tranquila.

No último confronto da noite, válido pelo grupo D, a fortíssima Seleção de Terra Santa, que busca a terceira final consecutiva do torneio, não tomou conhecimento do Real Parintins, e venceu por 6 a 1. Apesar do primeiro tempo parelho, no final predominou a artilharia do selecionado paraense, com destaque para o jogador Barata que marcou três vezes.

A Copa Alvorada de Futsal retorna na próxima quinta-feira, 5, com mais cinco partidas decisivas, no Elias Assayag. Os jogos são transmitidos ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100,1 e pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação.

Foto: Renan Mota

Texto: Marcos Felipe