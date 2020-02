Terréz na Folia, coloca o bloco na rua

Em sua segunda edição, Terréz na Folia define programação para brincar no Carnaboi 2020.

Depois do sucesso do ano passado, os amigos da rua Itacoatiara, do bairro Palmares, considerada a rua mais azulado de Parintins, voltarão a movimentar o bairro no período carnavalesco, com a segunda edição do Bloco Terréz na Folia visando a brincadeira do Carnaboi programado para terça-feira, 25 de fevereiro, com os foliões atrás do trio de toadeiros do Boi Caprichoso, na conhecida Paraíba do Samba.

O tururi dos azulados do Palmares está sendo vendido pelo número de telefone (92) 99160-4817 até o dia 20 ao preço de R$ 20. A primeira festa carnavalesca do bloco acontece na própria rua, por todo o dia 23 com palco alternativo e muito som ao vivo. O esquenta para brincar o Carnaboi no dia 25 de fevereiro, acompanhando o trio do Boi Caprichoso, será no Bar Reduto da Nação (Bar dos Bois) na Avenida Nações Unidas próximo ao Bumbódromo, a partir das 12h. “A brincadeira começou no bairro onde sempre nos encontramos, em esquenta, para as festas especiais do boi Caprichoso (lançamento de CD, Boi de Rua, dentre outras). Com o Carnaboi, resolvemos montar o bloco, fazer um esquenta para irmos Terréz (giria popular a bêbado) brincar atrás do trio”, comenta o presidente do bloco, Robert Lopes.

O vice-presidente, Cliver Marques afirma que vêm amigos de Manaus, das cidades vizinhas e até do Sul do país brincar no bloco. “Todos são bem vindos, mas para brincar no bloco não pode usar vermelho, senão ‘Ai Barra!’ como diz um dos fundadores do bloco Edivaldo Beltrão”.

Assessoria do Bloco

Postado por Kedson Silva/JI