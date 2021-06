Teve Motociata a favor de Bolsonaro em Manaus

O ato foi organizado pelo Movimento Conservador Amazonas e faz parte de uma programação nacional de apoio ao presidente

Na tarde deste domingo (27), seguidores de Jair Bolsonaro realizaram uma ‘motociata’ em apoio ao presidente em relação a proposta dele sobre a volta do voto impresso nas eleições do Brasil. O evento começou por volta das 15h, na Avenida das Torres, em Manaus, com dezenas de motociclistas participando do protesto.

A programação não contou com a presença do presidente na capital.

Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/politica/veja-fotos-e-videos-da-motociata-a-favor-de-bolsonaro-em-manaus/

Da Redação/[email protected]