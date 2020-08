Thiago Brelaz anuncia pré-candidatura à Câmara de Parintins

O parintinense Thiago Brelaz lançou na redes sociais, a sua pre-candidatura a uma vaga na Câmara de vereadores de Parintins, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Atuante nas redes sociais com críticas e sugestões, Thiago desde jovem gosta de política e acompanha os fatos políticos da Ilha, sempre atuante em campanhas políticas desde a primeira vez que pode votar, aos 16 anos.

Professor de Educação Física desde 2011, Thiago é formado em Licenciatura e Bacharelado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Fez especialização em Gestão Escola e em Psicomotricidade. Possui cursos básicos de administração pelo SENAC, trabalhou um ano na Agrovila do Caburi na Escola Estadual, no CETI e Escola Brandão de Amorim.

É casado há cinco anos e têm dois filhos e em contato com o Portal Samaúma, o mesmo se considera um vencedor, pois em sua juventude fez escolhas erradas e andou por caminhos a margem da lei. Envolvido em brigas e situações que causaram problemas para sua família, amigos e cidade.

Aos 21 anos decidiu mudar o rumo de sua vida e hoje, aos 34 anos, sabe na pele os problemas que os jovens da cidade enfrentam e pela experiência vivida afirma saber como pode contribuir para auxiliar nos problemas sociais da cidade relacionada a juventude.

Thiago acredita ser uma boa opção pois é de uma personalidade forte, pois “câmara precisa de gente que tenha coragem, coragem pra falar, e para contribuir positivamente na criação de leis e na fiscalização do executivo”.

