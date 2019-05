Time da Rapaziada vence torneio início da Copa Parintins de Futebol Junior

Uma grande apresentação das 11 equipes participantes, com entrega dos atletas em campo em busca da vitória proporcionando grandes jogadas e gols bonitos, assim foi marcado o torneio início da Copa Parintins de Futebol Júnior realizado na quarta-feira, 01 de maio, no estádio Tupy Cantanhede.

No final, com gol de Israel Bentes, a equipe da Rapaziada Futebol Clube levantou o troféu de campeão do torneio de apresentação. “Fomos campeões! Mas a vitória mesmo foi da juventude que ganhou uma competição e só temos a agradecer ao prefeito Bi Garcia pelo incentivo”, comenta o capitão da equipe campeã, Arnold Rodrigues.

A festa da juventude esportiva foi abrilhantada com atuação em campo do árbitro de futebol profissional da Federação Amazonense (CAF), Edimar Encarnação em algumas partidas. “Parintins já foi icone no futebol regional revelando grandes craques e o incentivo a essa geração trará com certeza bons frutos e estamos dando nossa parcela de contribuição com participação nesse torneio e na Clínica Desportiva”, ressalta o árbitro profissinal.

Pela primeira vez em Parintins, Edmar Encarnação integra o grupo de professores e árbitros da SEJEL que com apoio da Prefeitura Municipal estão ministrando palestras na Clínica de Atualização Desportiva que encerra na sexta-feira, 03 de maio.

“Estou muito feliz e foi só o torneio início. Parabéns aos atletas, aos dirigentes de clubes, aos familiares dos atletas e torcedores e a equipe da Sejel que estiveram presente no estádio, aos universitários da UFAM e UNOPAR que nos ajudaram, e em especial ao prefeito Bi Garcia por acreditar no nosso trabalho e nessa garotada que será o futuro do futebol parintinense”, agradece a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes.

Às 19h desta quinta-feira, 02 de maio, na própria Semjuv, localizada na Avenida Nações Unidas ao lado da Biblioteca Tonzinho Saunier o Congresso Técnico com definição e entrega de regulamento.

Fotos: Kedson Silva – Semjuv