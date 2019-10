Toada “Amor de Pai”, de Enéas Dias, é a campeã do Festival de Toada 2019

O vencedor recebeu a premiação das mãos da primeira-dama de Parintins, Mayra Dias

A emoção e reconhecimento de um filho ao homenagear seu pai durante o Festival de Toada foram essenciais para que o compositor Enéas Dias, levasse a premiação do primeiro lugar, com a toada “Amor de Pai”. A obra obteve 118,50, e recebeu o prêmio de R$ 6 mil, da Prefeitura de Parintins.

Em segundo lugar com 118,45, ficou a toada “Santa Cabocla”, dos compositores Demetrios Haidos e Geandro Pantoja, interpretada por Paula Gomes. O prêmio de 3º lugar foi para a toada Floresta Viva, do compositor Carlos Kaita, interpretada pelo apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, com 117,60.

Vanessa Alfaia venceu na categoria Intérprete Revelação, ao cantar a toada Tupinambarana de Vanilson Costa. A cantora recebeu a premiação de R$ 1000.

Já Rodrigo Montenegro, foi considerado pelos jurados a voz do Festival e levantou o troféu de Melhor Intérprete recebendo o valor de R$ 1.500, ao defender a toada Amazônia Vida, dos compositores Marcos Moura e João Kennedy.

A premiação dos vencedores do 11º Festival de Toada ocorreu nesta terça-feira, 15 de outubro, na Praça do Cristo Redentor durante os festejos em comemoração ao aniversário de 167 anos do município de Parintins.

Na manhã de terça-feira (15), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur) reuniu os compositores para a leitura das notas.

O evento é uma realização da Prefeitura de Parintins que além da premiação que totaliza R$ 13.500 mil, ofereceu palco, som, iluminação, segurança e toda organização, com apoio do Governo do Estado e parceria da Universidade Paulista (Unip).