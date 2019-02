Toadas 2019 do Boi Caprichoso têm estilo de Alex Pontes no charango

Após anos afastado do processo de produção musical do Boi-Bumbá Caprichoso, o cantor e compositor azulado, Aléx Pontes, imprimiu seu estilo marcante de tocar charango em 11 toadas produzidas no Estúdio ABM, em Manaus. O talento do músico com o instrumento ficou conhecido em meados da década de 1990, com a banda Canto da Mata, criada em 1994 para gravar a fita do Caprichoso, que marcou a estreia de David Assayag como intérprete de toadas em algumas faixas.

Nos CD’s do Caprichoso de 1995, 1996 e 1997, Alex Pontes fez dupla com Mailzon Mendes na gravação de charango. Pequeno instrumento de cordas de origem sul-americana, da família do alaúde, o charango foi introduzido no Festival Folclórico de Parintins, especialmente nas toadas do Boi Caprichoso, em 1987, pelo músico e compositor Silvio Camaleão, em substituição ao cavaquinho, que é característico do gênero do samba.

Com a Banda Canto da Mata, Alex Pontes se tornou referência de músicos do Caprichoso, fez parte da banda oficial de arena, viajou com o boi pelo mundo e emplacou toadas de sucesso como compositor. O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, afirma que a participação do músico no CD 2019 é uma forma de reconhecer quem muito contribuiu com o bumbá e deu uma nova cara à toada no festival de Parintins.

Nesse ano, Alex Pontes dividiu o trabalho de charango com o músico Arlen Barbosa, que gravou as outras 11 toadas na produção do CD duplo “Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis”. Um dos produtores musicais do bumbá, Neil Armstrong assegura que a levada de Alex Pontes tocando charango é resultado da vivência e da experiência no gênero da toada. “Esse estilo do Alex, somado ao talento do Arlen, fez as toadas crescerem muito”, afirma.

Assessoria do Bumbá