Tony Medeiros deixa Prefeitura de Parintins com destino a ALEAM

O vice-prefeito de Parintins Tony Medeiros (PSD) participou na manhã desta segunda-feira (22) de uma sessão especial em sua homenagem na Câmara Municipal. A solenidade marcou a despedida do cargo, pois Medeiros passa a assumir a vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

O prefeito Bi Garcia (DEM), demais vereadores e secretários municipais participaram da sessão presidida pelo presidente da casa, vereador Mateus Assayag (PL).

Tony destacou a importância dos 4 anos e 3 meses em que esteve, junto com o Prefeito Bi Garcia, à frente do município de Parintins e pautou futuras lutas na Assembleia. “Volto em um novo momento para a Assembleia Legislativa. Depois das emendas impositivas conquistadas pelo prefeito Bi, levo comigo bandeiras como interiorização da alta complexidade, regionalização da saúde, escolas com internet, universidade rural, setor primário e tantos outros. Deixo o cargo de vice-prefeito com a certeza que Parintins está em boas mãos”, frisou.

Como vice-prefeito, Tony Medeiros foi responsável por grandes conquistas para a reconstrução de Parintins após assumir a prefeitura com Bi Garcia em 2017. “Com o Tony, abrimos um novo ciclo da administração de Parintins. Enfrentamos juntos uma pandemia, reestruturamos a nossa saúde, fomos pioneiros de muitas ações para combater a doença e salvar a nossa gente. Eu e a população de Parintins precisamos de você na Assembleia para continuar avançando. Que Deus te abençoe, meu irmão”, destacou o prefeito Bi Garcia.

O presidente da casa, Mateus Assayag, disse que Tony tem uma larga experiência e vai contribuir com Parintins aonde quer que vá. “Vossa excelência tem uma importância não só como item do nosso festival, mas na formatação para que nossa festa tivesse mais público, junto com o prefeito Bi Garcia. Vamos somar forças, agora com vossa excelência lá na Assembleia, para que possamos trazer mais benefícios para nossa cidade”, disse em discurso.

Medeiros ocupará na ALEAM o cargo deixado pelo ex-deputado Josué Neto que passou a ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) .

Foto: Yuri Pinheiro