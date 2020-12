Tony Medeiros deputado estadual em 2021: cenários e a renúncia, entenda

O vice-prefeito de Parintins, João Wellington de Medeiros Cursino, o Tony Medeiros (PSD), vai tornar-se deputado estadual novamente em 2021, se quiser. É o que apontam os cenários e conjecturas deste o final de 2020 na Aleam. São dois cenários para Tony retornar à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Tony Medeiros foi deputado estadual titular entre fevereiro de 2010 até fevereiro de 2014. Depois ficou como 1º suplemente na eleição de outubro de 2014. Agora, Tony é o 2º suplente da Coligação “PSD, DEM, PRB” que na eleição de 2018 elegeu quatro deputados estaduais: Ricardo Nicolau (PSD) com 30.134; Augusto Ferraz (DEM) com 29.663; Josué Neto (PSD) 26.924 e João Luiz (PRB) com 25.858. A primeira suplente é Nejmi Aziz (PSD) que teve 19.959 votos e Tony Medeiro obteve 16.403 votos.

Na eleição de 2020, na cidade de Iranduba, o deputado estadual Augusto Ferraz foi eleito o novo prefeito com 11.732. Dessa forma, Nejmi Aziz assume como deputada estadual titular. Na hipótese de Nejmi, que é esposa do senador Omar Aziz (PSD), pedir afastamento da ALEAM, Tony Medeiros toma posse como vice-prefeito de Parintins, dia 1º de Janeiro de 2021, pede afastamento da função e assume como deputado no lugar de Nejmi. Sem necessidade de renunciar.

No outro cenário e mais provável, o atual presidente da ALEAM e 1º Vice-presidente eleito Josué Neto (PSD) é indicado e renuncia a vaga de Deputado Estadual, para assumir a função de Conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas – TCE, no lugar do atual conselheiro Josué Filho. Dessa forma, Tony Medeiros tem de renunciar da função de vice-prefeito para assumir. Pois Josué fica vitalício no função.

Caso Tony permaneça como vice-prefeito, o Pastor Antônio Alves (PRB) que teve 16.196 votos, sendo o 3º suplente da coligação, assume a vaga de titular.

