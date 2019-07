Tony Medeiros destaca crescimento esportivo das escolas da rede municipal de Parintins no JEAs

No sábado, 13 de julho, ao entregar as passagens fluviais da delegação parintinense ao coordenador municipal de esporte e lazer, Jamil Medeiros, o vice-prefeito Tony Medeiros destacou os importantes investimentos da Prefeitura no esporte e o crescimento da participação de estudantes/atletas da rede municipal de ensino nos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs.

Incentivo aos campeonatos de base e a vinda de uma equipe da Sejel a Parintins para aplicação de Clínicas de Atualização Desportiva em diversas modalidades foram pontos fortes do prefeito Bi Garcia para o desenvolvimento do esporte escolar no município. “No primeiro ano do nosso mandato, participamos com 04 alunos. Ano passado, jogamos com 13 atletas (pela primeira vez na modalidade coletiva com a Escola Irmã Cristine e com a conquista de um terceiro lugar com a jovem Sinair Melo da comunidade Tracajá). Esse ano (2019), avançamos com 25 atletas, praticamente 20% da delegação que disputará o JEAs. Então os investimentos estão trazendo resultados positivos e ficamos muito felizes”, reitera a importância da aplicação dos recursos no esporte, Tony Medeiros.

Kedson Silva – JI