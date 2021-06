Tony Medeiros solicita instalação de Sines em Parintins e Manacapuru

Em reunião com a secretária Executiva do trabalho e empreendedorismo, Neila Azrak, o deputado estadual Tony Medeiros (PSD) solicitou, nesta segunda-feira (28), a instalação de Sines em municípios polos do interior do Amazonas, como Parintins (369 KM de Manaus) e Manacapuru (103 KM de Manaus).

Segundo o parlamentar, a medida pode viabilizar a identificação dos profissionais capacitados que moram nos respectivos municípios, sem a necessidade de deslocar profissionais que moram na capital para o interior do Estado. “Existe a possibilidade de cadastro pela internet no Sine Nacional, mas nós sabemos a realidade da nossa internet no interior, a realidade do nosso povo amazônida. Acredito que isso vai auxiliar os profissionais que estão nos municípios nesse período tão difícil”, afirmou.

A secretária Neila comprometeu-se a realizar um levantamento para identificar todos os municípios em que é possível instalar o Sine nos próximos meses. Ela adiantou que em Parintins é possível implantar uma unidade pois já existe um espaço viável e destacou que além do cadastro para emprego, a presença do Sine facilita ações de capacitação, empreendedorismo e acesso ao seguro desemprego.

Oficinas

A Setemp realiza, por exemplo, oficinas que ensinam a produzir e vender sabão, e promove cursos de aplicação de unha em gel, barbeiros, Cabelereiros, Design de Sobrancelha, entre outros. “São ações e parcerias que ajudam as pessoas a ter uma renda nesse período difícil que a economia está atravessando”, afirmou a secretária Neila.

Também participaram da reunião o Diretor Administrativo da Setemp, Almir Albuquerque e a Chefe do Departamento do Artesanato e Economia Solidária, Cláudia Monteiro.

