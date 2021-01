Toque de recolher a partir das 15h e novas medidas de combate ao coronavírus em Parintins

(Foto: Yuri Pinheiro)

Através do decreto 028/2021-PGMP, a Prefeitura de Parintins estabelece novas medidas preventivas em combate ao novo coronavírus. Dentre as medidas estão a mudança do toque de recolher para 15h às 5h da manhã. O decreto passa a valer a partir deste domingo, 10 de janeiro.

Outra determinação do decreto é a redução da capacidade de passageiros em embarcações que fazem viagens intermunicipais. Barcos e navios estão autorizados a transportar até 40% de sua capacidade máxima, enquanto lanchas podem transportar até 60% da sua capacidade total. Viagens fluviais de Manaus para Parintins ocorrerão somente com autorização emitida pela Representação do Município na capital do estado.

Para fortalecer o combate ao novo coronavírus, o Município dará apoio ao Estado para cumprimento da ordem judicial que define o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais.

“Estamos passando por um momento muito crítico nesse enfrentamento ao coronavírus. Os índices de contaminação e internações são um reflexo. É hora de recuar, nos proteger e fortalecer essa luta que estamos travando contra o vírus que já ceifou muitas vidas em todo o mundo. Precisamos do apoio de nossa população”, alerta o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM).

O decreto municipal 028/2021-PGMP, que passa a vigorar a partir deste domingo (10), terá validade de 15 dias. O cumprimento das medidas será feito num trabalho conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado.

SECOM