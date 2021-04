Toque de recolher em Parintins permanece das 20h até às 05 da manhã

O Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins reuniu nesta quinta-feira, 22 de abril, para discutir o decreto que estabelece toque de recolher e uma série de restrições em combate ao novo coronavírus. A reunião foi presidida pelo prefeito em exercício Mateus Assayag (PL), que representou o prefeito Bi Garcia (DEM). Garcia cumpre agenda de trabalho na capital do Estado.

Nas últimas duas semanas, Parintins apresentou acentuada queda nos índices de casos positivados, internações e óbitos. Apesar da baixa nos números e de maneira preventiva, o Comitê Gestor decidiu pela permanência do toque de recolher das 20h às 5h da manhã. O funcionamento de igrejas, lanchonetes, restaurantes e bares passa a ser permitido com capacidade de 50% do público. Práticas esportivas, festas dançantes, eventos públicos e funcionamento de balneários públicos e privados ficam proibidos por decreto. As decisões valem por 15 dias.

