Torneio início da Copa Santa Clara de Empresas acontece nesse domingo

As 14h de domingo, 04 de agosto, será dado o pontapé inicial (torneio início) da maior copa empresarial do Baixo Amazonas, a Copa Santa Clara de Empresas. Realizada na Arena Joca, antigo Campo do Matadouro, nesta sexta edição, a copa reúne 32 equipes, divididas através de sorteio em oito chaves com quatro empresas em cada.

Confrontos do Torneio Início:

1º Jogo: F.G. Idemar x Mil Frutas

2º Jogo: Fazenda Aurora x Mix Serviços

3º Jogo: Estaleiro do Heraldo x Malharia Santos

4º Jogo: Cemopar x G.B. Treinamentos

5º Jogo:Água Cristalina x Ferragem União

6º Jogo: Super Brasileiro/Itaúna x M. Barros

7º Jogo: M.Coimbra x Mercadinho C&D

8º Jogo: San Diego x Casa Sony

9º Jogo: IFAM X Mercadinho Cristo Vive

10º Jogo: Ferragem Menina x Lua Modas

11º Jogo: Guerreiro do Asfalto x Setor de Obras

12º Jogo: Skinão x Castelo da Informatica

13º Jogo: Sory Frutaria x Aço Parintins

14º Jogo: Solar One x Malharia Rosa de Saron

15º Jogo: Compra e venda (Quase Tudo) X Amsterdam

16º Jogo: Mercadinho Siridó x Casa Lima

Hemerson Toya que junto com Josafá Guimarães o Balaio, coordena a competição, diz que a Prefeitura já realizou trabalhos no campo para dar mais comodidade aos jogadores e torcedores. “A cada ano a competição fica mais importante e competitiva. Então, só temos a agradecer as empresas que confiam no nosso trabalho e nos nossos patrocinadores e parceiros que junto conosco fazem essa grande copa acontecer. Muito obrigado a todos e que vença o melhor!”, reiterou Hemerson Toya.

Os Grupos:

Chave A

F.G. Idemar

Mil Frutas

Guerreiros do Asfalto

Setor de Obras

Chave B

Super Brasileiro (Itaúna)

Barros

Mercantil Siridó

Casa Lima

Chave C

Solar One

Ferragem União

Água Cristalina

Malharia Rosa de Saron

Chave D

Navio Parintins

A. Ferro Menina

Cristo Vive

Chave E

Eskinão

Castelo da Informática

Cemopar

KLV

Chave F

Fazenda Aurora

Mix Serviços

Paraná do Meio

Sory Frutaria

Chave G

Compra & Venda

Malharia Santos

Amisterdan

Estaleiro Heraldo

Chave H

San Diego

Casa Sony

Malharia Coimbra

Mercantil C&D

Kedson Silva – JI