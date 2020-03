Trabalhador é assassinado pelo “amigo” no Residencial Parintins

Gilson Mota Prestes, 33, foi assassinado com uma facada. O crime aconteceu no Residencial Parintins, que fica situado na comunidade Macurany. O autor do crime foi identificado como Rener.

Segundo testemunhas, a vítima e o suspeito, que eram aparentemente amigos, estavam bebendo quando se desentenderam e Gilson foi atingido pela faca.

O autor da estocada fugiu do local pela mata. O corpo chegou ao IML por volta das 19h.

A vítima morava no Beco Submarino, no bairro Francesa, zona leste da cidade, e trabalhava em um restaurante. A motivação e circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia de Parintins.

Por Geandro Soares

