Trabalho do Governo do Estado e Prefeitura avança no bairro Da União

“Antes era muito feio, cheia de mato. Agora vai melhorar pra nós, pra todos que passam nessa rua aqui e que antes atravessavam com a lama no meio da perna. Agora vai ficar uma benção” avalia o borracheiro, José Pereira, morador da rua Gonçalves Maia, no bairro União, via que recebe os trabalhos de limpeza e terraplanagem por parte Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Parintins.

A ação iniciou semana passada, pela rua 08. Nessa etapa, o trabalho consiste na limpeza das vias e terraplanagem para que posteriormente as ruas recebam pavimentação asfáltica, um dos compromissos firmados pelo prefeito Bi Garcia para o bairro União. Nesta quarta-feira, 09, o serviço foi iniciado na rua 09.

Ontem o secretário de obras Mateus Assayag vistoriou parte dos serviços e avaliou que com o trabalho vários problemas deverão ser solucionados, principalmente o de alagação, já que o município realiza também o levantamento topográfico das ruas.

SECOM

Fotos: Gildo Mesquita