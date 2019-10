Trabalhos de reforma e ampliação avançam no Aeroporto Júlio Belém

Conforme anunciando pelo prefeito Bi Garcia no primeiro semestre de 2019, o Aeroporto Júlio Belém recebe uma série de investimentos que visam ampliar a estrutura física e melhorar os serviços aeroportuários.

Por meio do convênio firmado com o Governo do Estado, o aeródromo recebe neste primeiro momento reforma e ampliação do terminal de passageiros. Como parte dos investimentos previstos no convênio, o Aeroporto receberá demais equipamentos necessários, dentre eles a esteira de bagagem.

Com o início dos trabalhos, o prefeito Bi Garcia está otimista para que o aeroporto aumente a capacidade de serviços e, consequentemente, novas empresas passem a operar no município.

“Desde o início do governo estamos atuando na busca de melhorias para o aeroporto que é uma das principais portas de entrada e saída de Parintins. É mais um passo que estamos dando em busca do aperfeiçoamento das operações aéreas em nosso município”, finaliza Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Gildo Mesquita