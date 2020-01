Tradicional festa em honra a São Sebastião inicia no dia 11 de janeiro em Parintins

Com o tema “São Sebastião, soldado e guerreiro das famílias cristãs”, a Paróquia de São Sebastião inicia no dia 11 de janeiro sua tradicional festa no Bairro Paulo Corrêa.

A festa do padroeiro segue até o dia 20 e tem como Lema: “Família, Santuário da vida”. Na noite do dia 10, sexta-feira, uma carreata pelas ruas da cidade de Parintins anunciará o início dos festejos a São Sebastião, considerado um dos santos mais populares do Brasil. A carreata sairá da Igreja Matriz, localizada na Rua Padre Augusto Gianola. No dia 11, sábado, haverá a alvorada festiva e as 18h00min ocorrerá o Círio, o qual sairá da Capela de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paulo Corrêa. A concentração será a partir das 17h00min e segue até a Igreja Matriz com a participação de milhares de devotos.

De acordo com o Diácono Permanente José Paulo Pacheco, um dos organizadores do evento, a programação diária da festa contará com o apoio e a participação das pastorais, dos movimentos, das comunidades e das capelas envolvidas com o anúncio do Evangelho nessa área da Ilha Tupinambarana. “A primeira programação dentro da festa será o Almoço da Família, o qual acontecerá no Domingo, dia 12. O almoço já é uma tradição em nossa paróquia e as pessoas de várias paróquias e de todos os bairros são convidadas a participar. Nessa programação haverá a venda do frango assado inteiro, galinha caipira, porco guisado, pirarucu frito, peixe assado, carne na chapa”, informou Paulo Pacheco.

Todos os dias haverá o Arraial com atrações locais e o Bingão da Festa. Bem como acontecerão diariamente as Missas do Novenário, a celebração eucarística e a reza do Santo Terço. Os Pregadores serão os Padres Benjamin e Jânio, o Diácono Permanente José Paulo Pacheco, além de padres convidados e o bispo de Parintins Dom Giuliano Frigeni. “Para nós, a festa tem o objetivo de fazer a confraternização de todas as iniciativas pastorais da Paróquia de São Sebastião, sendo as capelas, as comunidades, as pastorais, os movimentos, enfim, são essas iniciativas que no período da festa se reúnem para que a gente possa, olhando para o testemunho de São Sebastião que foi um grande mártir da igreja, nos espelhar e continuar o anúncio do Evangelho”, destacou o Diácono Permanente José Paulo Pacheco.

Os devotos de São Sebastião aguardam ansiosos pela ornamentação do Andor do Círio e da Procissão deste ano de 2020. A Paróquia compreende os bairros Itaúna I, Itaúna II, Paulo Corrêa, Jacareacanga e União.

