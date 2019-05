Três jogos abrem a primeira rodada da Copa Parintins de Futebol Junior nesse sábado

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Regulamento, forma de disputa, chaveamento e os primeiros jogos foram pautas do Congresso Técnico da I Copa Parintins de Futebol Junior realizado na noite de quinta-feira, 02 de maio, no prédio da Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier.

De acordo com o diretor técnico dos jogos, Kedson Silva, o regulamento geral da competição foi decidido junto com os presidentes de clubes. “Sabemos da dificuldade dos responsáveis das equipes e estamos juntos nesse incentivo a esses jovens de 17 a 19 anos que precisam de uma oportunidade para mostrar seu potencial no futebol”, ressaltou.

Na parte técnica, Kedson Silva informa que os jogos acontecerão no finais de semana (sábado e domingo) e o sistema de disputa será em duas chaves (A/B), se classificando quatro equipes de cada chave para a segunda fase (quarta de final). Através de sorteio, as equipes ficaram assim definidas:

Chave A

Rapaziada

São Paulo

Casa Lima

Caprichoso

Paraná do Espirito Santo

Real Madruga

Chave B

João Bosco

Real Madrid

Taveira Kid’s

Desportivo Tracajá

Vila Amazônia

Também através de sorteio, foram decididos os primeiros confrontos:

Sábado – 04/05

1° Jogo (16h): Paraná x Rapaziada

2° Jogo (17h30): Casa Lima x São Paulo

3° Jogo (19h): Caprichoso x Real Madrid

Domingo – 05/05

1° Jogo (8h): Vila Amazônia x João Bosco

2° Jogo (9h30): Desportivo Tracajá x Taveira Kid’s

A Copa Parintins de Futebol Júnior é um evento esportivo promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv para jovens de 17 a 19 anos.

Foto: Marco Gama

Kedson Silva – Semjuv