Triagens neonatais em Parintins são realizadas no Ambulatório Municipal de Especialidades

Desde esta quarta-feira, 21 de outubro, as triagens neonatais realizadas no município de Parintins passaram a ser realizadas no Ambulatório Municipal de Especialidades, localizado no Bumbódromo. Anteriormente os procedimentos referentes a triagem estavam sendo feitos na Unidade Básica de Saúde Dom Arcangelo Cerqua. A triagem neonatal consiste também na realização dos testes da orelhinha e linguinha, este último recentemente incorporado ao sistema de saúde de Parintins.

Os atendimentos de triagem neonatal serão feitos no Ambulatório Municipal de Especialidades nas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 8h da manhã.

Segundo a coordenadora de Atenção Básica, Elize Farias, a triagem neonatal é importantíssima para as crianças que serão avaliadas pelo fonoaudiólogo. “Eles detectam anormalidades que podem ser tratadas com maior atenção”, destacou.

A gerente do Programa Saúde da Mulher e da Criança da Secretaria de Saúde, Patrízia Farias, destaca que o período ideal para realização dos testes é a partir de 48 horas até o quinto dia de vida, porém pode ser estendido até o 28º dia por conta de alguma dificuldade que a mãe possa ter em levar o seu filho para triagem.

O fonoaudiólogo Rildo Galucio orienta as mães que possam ter sido diagnosticadas com Covid-19 que aguardem todo o período de quarentena para então procurar a unidade e realizar a triagem, sem prejuízos à criança.

