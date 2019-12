Troca de Honrarias na entrega do prêmio GENTE QUE ACONTECE 2019

Na noite de 27 de dezembro nos salões de festas do Amazon River Hotel, mais um evento com a assinatura do promoter Frank Freitas homenageou personalidades da ilha e cidades vizinhas.

O diretor do JI, Carlos Frazão, causou surpresa no evento ao oferecer o troféu JI Destaque 2019 para o promoter Frank Freitas.

O prefeito Bi Garcia prestigiou o evento e foi um dos homenageados da noite. “Parabenizo o promoter Frank Freitas por reunir um grupo que realmente, faz por merecer essa homenagem”, disse Bi Garcia.

A Primeira-Dama Mayra Dias, também, recebeu os aplausos do público e levou seu troféu.

São 6 anos que Frank Freitas promove essa festa reunindo um seleto público, sempre no mês de dezembro, pra premiar com o troféu GENTE QUE ACONTECE às pessoas, grupos e firmas comerciais que se destacam na cidade.

A surpresa da noite ficou quando o redator do JI, Carlos Frazão, foi receber seu troféu e fez uma homenagem para Frank Freitas, oferecendo a ele, o Troféu JI DESTAQUE 2019, que sempre é entregue às diversas personalidades de Parintins em todos os segmentos da sociedade. “Já era tempo que nosso jornal lhe devia essa homenagem, e aproveito dessa sua grande festa para lhe entregar nossa gratidão pelos vários eventos que você promove na nossa cidade”, disse Carlos Frazão.

Por Kedson Silva/JI

Fotos cedidas por Simone Brandão.

NR: AS IMAGENS DO EVENTO ESTÃO NA GALERIA DE FOTOS DO NOSSO SITE JI