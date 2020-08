Troféu Carlos Frazão: Companheirismo e dedicação a profissão sentimentalizam “Virtual Beleza-Beleza 2020” 

“Todos somos merecedores de aplausos. Desse troféu que é a coroação de um trabalho, de toda uma dedicação dos colegas durante a pandemia”, exaltou o âncora do programa Lance Esportivo da Rádio Clube de Parintins FM 100.7, Salles Santos ao receber o “Virtual Beleza-Beleza 2020” Troféu Carlos Frazão, na noite desta sexta-feira, 31 de julho, durante confraternização que homenageou radialistas esportivos no Restaurante do Kuiu.

De acordo com Salles (O Garotão da Galera), “a equipe conseguiu fazer o que nenhuma rádio no Amazonas conseguiu, manter a programação de um esporte local de pé, e se sente orgulho de ser colega de trabalho de todos vocês (Kedson Silva, Corrêa Neto, Marcos Gama e Nildo Silva)”.

Ele finalizou agradecendo ao diretor do site ojornaldailha.com, Carlos Frazão (E), pela parceria e o parabenizou por ter seu nome no troféu como “merecedor da honraria”.

Em 15 anos de programa do Lance Esportivo, o idealizador da homenagem aos radialistas esportivos, Nildo Silva o “Beleza-Beleza” (D), relembrou a data (28 de março de 2005), fazendo parte da primeira equipe do programa e ao dia (28 de agosto de 2006) quando iniciou a entrega de troféus a personalidades do futebol local por meio do Jornal da Ilha. “Gratidão, e é um prazer pra mim está homenageando duas pessoas importantes (Sales Santos e Frazão), onde tudo começou…”, enalteceu Nildo.

Receberam os troféus, os repórteres Marco Gama, Kedson Silva, Corrêa Neto e Nildo Silva, o operador de áudio Lúcio Costa, além do diretor geral da Rádio Clube de Parintins, Enéas Gonçalves, e a Prefeitura, patrocinadora do programa.

Kedson Silva/JI

Foto: Gilson Almeida e Nildo Silva