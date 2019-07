Troféus vencidos pelo Boi Garantido foram criados por parintinense

Tweet no Twitter

O designer Fram Canto, de 40 anos, assina as peças do boi campeão e de melhor galera. Obras tiveram elementos regionais como destaque (Foto: Divulgação)

Os troféus do boi campeão e de melhor galera do 54º Festival Folclórico de Parintins foram criados pelo designer parintinense Fram Canto, de 40 anos, que assina as peças pelo terceiro ano seguido. O boi Garantido levou os dois prêmios na apuração que aconteceu na última segunda-feira (1º).

Confeccionados com madeira, acrílico e acabamentos em ferro, os troféus medem aproximadamente 0,70m x 0,70m e pesam 35 quilos cada. De acordo com Canto, entre concepção criativa e execução, a produção das peças levou em torno de duas semanas.

“Foi um trabalho inspirado em elementos regionais, como as penas, bois e seus símbolos e grafismos indígenas, mas com um toque de modernidade”, explicou, destacando a colaboração do artesão, também parintinense, H. Mateus, que executou os entalhes em madeira desenhados pelo designer.

O artista é formado em Administração e atua há 12 anos como designer, atividade pela qual se apaixonou quando ainda cursava faculdade. “Eu aprendi a usar os programas de Design para fazer os trabalhos acadêmicos e tomei gosto”, lembra.

Hoje, concilia o prazer de atuar na criação com a administração de empresas, com destaque para a Gráfica João XXIII e a A.I.S. Agência de Publicidade, responsável pela elaboração de mais de 30 logomarcas de negócios locais e editoração de várias publicações, inclusive o livro intitulado “A cultura do Boi Bumbá em Parintins”, fruto de 17 anos de pesquisa do historiador Basílio Tenório sobre a origem dessa festa que encanta o Brasil e o mundo.

Em meio a atividades tão variadas, criar o troféu que o campeão do maior Festival Folclórico do Norte do País ostentará em sua coleção tem uma emoção diferente, segundo o artista.

“Existe um processo longo desde o primeiro pensamento sobre o que fazer até ver tudo pronto. É gratificante a confiança dada pelo Governo do Estado de deixar um filho da terra continuar a desenvolver esse trabalho e emocionante saber que o fruto desse trabalho fará parte da história dos bois e ficará em lugar especial para o bumbá vencedor. O festival envolve muita paixão e fazer parte desse momento é maravilhoso”, concluiu.

