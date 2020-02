Tudo pronto para o anúncio da melhor Marchinha do Carnailha 2020

Os troféus já estão no estúdio da rádio Clube de Parintins para serem entregues amanhã, às 14h no programa Walter Lobato Show aos vencedores.

O troféu de Melhor Marchinha vai para o compositor da mais votada marchinha do Carnailha.

O troféu de Melhor Bloco vai pra o bloco cuja marchinha foi a vencedora.

A votação iniciou-se no dia 10 e foi até ontem, 19, ficando o resultado final para ser anunciado no programa de hoje, às 14h, pela rádio Clube de Parintins.

“São já 12 anos que promovemos essa disputa sadia para homenagear os blocos do Carnailha, e na maioria das vezes nosso resultado coincide com o dos jurados oficiais do evento. Apenas lembrando que ano passado o Bloco Lagarto Salgado foi o campeão aqui e no Carnailha, o mesmo acontecendo com o bloco Chitara, vencedor em 2018. Estiveram proibidos de votar a equipe do JI, o pessoal do programa do Walter e pessoal da rádio Clube de Parintins”, disse o diretor do JI, Carlos Frazão.

Kedson Silva/JI