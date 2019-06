Tupi é o campeão dos Bois Mirins 2019. Veja o resultado das campeãs do Festival de Danças e quadrilhas.

Foto: Bruna Karlla

O Boi-bumbá Mirim Tupi, do bairro do Itaúna conquistou o título no Festival Folclórico dos Bois Mirins 2019. A apuração ocorreu na tarde desta segunda-feira, no Centro de Atendimento ao Turista (Cat).

Durante a apresentação os jurados avaliaram 20 itens, que foram divididos em três blocos sendo eles: bloco A musical, bloco B cênico e bloco C artístico.

De acordo com o resultado final, o campeão obteve 397,6 pontos, ficando o segundo lugar para o boi Estrelinha com 395,7 e em terceiro lugar o boi mirim Mineirinho com 367,2 pontos.

O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal com apoio do Governo do Estado do Amazonas que disponibilizou toda logística para a realização da festa.

AS CAMPEÃS DO FESTIVAL DE QUADRILHAS E DANÇAS

Fogueira na Roça, Fogo na Roça, Discípulos de Shaolin e Magia Country são as campeãs do Festival de Quadrilhas e Danças, que ocorreu no último fim de semana, na Praça dos Bois, lado azul. Foram dois dias de disputa no evento promovido pela Prefeitura de Parintins com apoio do Governo do Estado. (Fotos: Bruna Karlla)

A quadrilha “Fogueira na Roça” sagrou-se campeã da Chave A, com 238,8 dos pontos. Em segundo ficou Os Tapuios na Roça com 237,1, o terceiro lugar Fofinhas na Roça 233,9 e em quarto lugar, Caipiras na Roça 232, 8.

A campeã da Chave B foi a quadrilha Fogo na Roça com 238,1 pontos. O segundo lugar foi para quadrilha Explosão na Roça 236,4, em terceiro lugar Esperança na Roça com 235,8 e os Camponeses na Roça em quarto lugar, com 235,5.

Quem levou o troféu de campeã da Chave C foi a quadrilha Discípulos de Shaolin com 239,2. Em segundo Festança na Roça com 238, 7, em terceiro Filhos de Hippies e Originais do Folclore com 235, 5 pontos. Nesta Chave, para o critério de desempate do 3º lugar foi avaliado o quesito organização que deu a vitória para Os Filhos de Hippies.

Na Chave D, com 238,1 pontos, a campeã foi a dança Magia Country que levou a premiação de 1º lugar. Os Cowboys com 237,4 em segundo lugar, em terceiro Flor da Vitória Régia com 237,2 e na quarta colocação, Dança Portuguesa 233,8.

Pelo regulamento da disputa das quadrilhas da Chave A, B e C, os itens julgados foram: organização; indumentária; coreografia; figuras típicas de quadrilha; criatividade folclórica e animação do grupo folclórico.

Os itens julgados durante o concurso de Danças Folclóricas que fazem parte da Chave D foram: organização; indumentária; dança coreografada; rainha do grupo; senário e porta estandarte.

Bruna Karlla/SECTUR/SECOM