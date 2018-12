Tupizão recebe três jogos das quartas de final do Parintinzão nesta terça-feira

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

No sábado (01/12) o empate em 1 a 1 entre Santa Luzia e Corinthians (jogos de ida) abriu a rodada das quartas de final do Campeonato Parintinense de Futebol, Parintinzão 2018, que segue nesta terça-feira, 04, com os demais jogos da segunda fase se enfrentando:

17h: Sul América x Botafogo

19h: São Cristóvão x JAC Clube

21h: Estrela x São Paulo

Promovido pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (Alepin) com apoio da Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv), o segundo confronto da fase decisiva (jogo de volta) que definirá os primeiros dois semifinalistas da edição 2018, acontece na quinta-feira, 06, com os seguintes confrontos:

19h: Botafogo x Sul América

21h: Corinthians x Santa Luzia

O jogo de volta que define os outros dois semifinalistas será realizado no sábado, 08, entre: JAC Clube x São Cristóvão e São Paulo contra o Estrela do Norte.

Kedson Silva/JI