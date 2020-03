UBS fluvial de Parintins celebra mais de 7 mil atendimentos realizados

A Prefeitura de Parintins ultrapassou a marca de 7 mil atendimentos, desde a inauguração da Unidade Básica de Saúde Fluvial Lígia Loyola. A estrutura inaugurada no dia 14 de outubro de 2019 já beneficiou moradores das áreas de várzea e Terra firme com serviços médicos, de enfermagem, odontologia, Assistência Social, nutricionista agentes comunitários de saúde e endemias, cortes de cabelo entre muitos outros serviços. Com a viagem realizada na semana passada nas comunidades Divino espírito Santo do Aduacá e Panauarú, estão contabilizados 7.632 atendimentos.

De acordo com o professor Vilmar de Souza da Comunidade do Panauaru, é motivo de muita alegria e agradecimento a ida da UBS a localidade pela primeira vez. “Foram dois dias de mutirão em nossa Comunidade e pedimos ao Prefeito e Secretário que mantenham esse trabalho de grande importância para nós. Principalmente no tempo da cheia”, disse.

O coordenador da Comunidade do Divino, Elinaldo Fonseca também fez um agradecimento pelo trabalho realizado pela unidade básica de saúde que em pouco tempo levou o saúde de qualidade a várias comunidades rurais e moradores que antes não tinham esse apoio.

O prefeito Bi Garcia comemorou o resultado, afirmando que as ações da UBS fluvial vão continuar a mudar a realidade de muitas e muitas famílias.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro