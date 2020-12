UBS Fluvial de Parintins ganha ultrassonografia e equipamentos para laboratório

A Unidade Básica de Saúde Fluvial Lígia Loyola recebeu nesta segunda-feira, 30 de dezembro, um aparelho de ultrassonografia e mais equipamentos para o laboratório da unidade. A modernização da embarcação faz parte da estratégia da Prefeitura de Parintins em intensificar ainda mais os atendimentos a população rural.

Os novos equipamentos foram adquiridos com apoio das emendas parlamentares oriundas da Bancada Federal do Amazonas em Brasília.

Em pouco mais de um ano, a UBS Fluvial já atendeu quase 25 mil ribeirinhos, com consultas médicas, enfermagem, odontólogo, assistente social, nutricionista, vacinação, corte de cabelo, entre muitos outros serviços.

Segundo o prefeito Bi Garcia, a Prefeitura tem realizado uma série de investimentos na compra de equipamentos para a UBS Fluvial, demais unidades básicas, Hospital Jofre Cohen e Padre Colombo. “Agora a UBS irá realizar o exame lá na comunidade e entregar o resultado de imediato. Com a ultrassonografia, será possível atender as grávidas e realizar outros exames importantes que antes só eram feitos aqui em Parintins. Nosso governo é para cuidar bem das pessoas”, destacou Bi Garcia.

O Secretário de Saúde, Clerton Rodrigues (E), ressaltou o olhar diferenciado da gestão municipal para com o homem e mulher do interior. “Teremos um dia em que um profissional irá na comunidade realizar as ultrassonografias. Neste primeiro momento atenderemos somente as grávidas. É um investimento com qualidade, com carinho e com respeito”, salientou.

SEMSA/SECOM

Fotos: Márcio Costa