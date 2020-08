UBS Fluvial de Parintins promove mais de 400 atendimentos em nova viagem ao Uaicurapá

A Unidade Básica de Saúde Lígia Loyola promoveu na semana anterior mais de 400 atendimentos em nova viagem à região do Rio Uaicurapá. A unidade esteve nas comunidades do São Tomé e Paraíso entre os dias 27 e 31 de julho, promovendo uma série de atendimentos médicos, de enfermagem, odontologia, com assistência social, nutricionismo, além de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites. Ainda durante a estada da unidade foram realizados 13 testes para covid-19, com quatro positivados. Houve a entrega do kit com medicamentos para tratamento da enfermidade.

O comunitário José Nascimento, do São Tomé, ressaltou a importância da UBS Fluvial que já esteve na localidade por duas vezes. “Estou muito satisfeito,assim como todos os comunitários. Só tenho a agradecer também a essa equipe maravilhosa”, ressaltou.

A comunitária Gesualda Cunha falou em nome da comunidade de São Pedro em gratidão ao trabalho de excelência desenvolvido pelos servidores da UBS Fluvial. “A gente percebe dedicação e carinho com os moradores dessa região longínqua. É a segunda vez que a UBS Lígia Loyola vem e o trabalho é muito bom. Obrigado a Prefeitura de Parintins e a Secretaria de Saúde”, agradeceu.

Nesta semana, a unidade básica de saúde Lígia Loyola está nas regiões das ilhas e costa do Amazonas:

– Dias 03 e 04 de agosto -Ilha das Onças (abrangendo Borralho/ Nova Olinda/Vila Nova);

– Dia 05 de agosto – Ilha das Guaribas;

– Dia 06 e 07 de agosto – Saracura (abrangendo Araçatuba e Costa da Águia).

