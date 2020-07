UBS Fluvial de Parintins promove primeiro parto desde sua inauguração

A Unidade Básica De Saúde Fluvial Lígia Loyola realizou o primeiro parto de uma paciente desde quando foi inaugurada, na madrugada desta terça-feira. Uma jovem de 17 anos de idade, moradora da comunidade do São Tomé deu à luz na madrugada sobre os cuidados do médico, enfermeiros e de toda equipe da UBSF que está na região do Rio Uaicurapá esta semana. Após realizado o parto na madrugada, a jovem e seu filho recém nascido foram removidos a Parintins na ambulancha da comunidade, inaugurada horas antes pelo prefeito Bi Garcia e comitiva.

O translado foi necessário por conta da criança ter nascido com apenas sete meses de gestação.

Segundo o secretário de saúde Clerton Rodrigues Florêncio, em momentos como esse se consegue perceber com mais nitidez a importância dos investimentos que a Prefeitura de Parintins tem realizado na zona rural do município inaugurando UBS fluvial e ampliando significativamente a frota de ambulanchas, que hoje estão em todas as calhas de Rio pertencentes à Parintins.

Segundo o tenente Cardoso, coordenador da Central de Resgate do Município de Parintins, mãe e filho foram removidos em uma viagem que durou 50 minutos. Em seguida foram atendidos no Hospital Padre Colombo pela médica Tereza Cristina. A UBS fluvial Lígia Loyola foi inaugurada no dia 14 de outubro de 2019 promovendo milhares de atendimentos.

SECOM