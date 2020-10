UBS Fluvial promove 400 atendimentos em viagem a comunidades no Rio Amazonas

A Unidade Básica de Saúde fluvial Lígia Loyola, em mais uma semana de trabalho, realizou 400 atendimentos na região da Costa do Amazonas. Foram visitadas as comunidades do São José Vila Bentes, São Sebastião do Boto, Brasília e Catispera.

Segundo a diretora Adna Batalha, foram 100 atendimentos médicos, 80 de enfermagem, 45 na odontologia, além de atendimentos com assistente social, nutricionista, testes rápidos, vacinação, curativos, preventivos e dispensação de medicamentos.

Ela informou ainda que foram feitos 10 exames para Covid-19, sendo dois positivos e oito negativos.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, afirmou que a atuação da equipe da UBS fluvial tem proporcionado saúde de qualidade à população ribeirinha, que desde o dia 14 de outubro de 2019 passou a contar com esse importante investimento que é a UBS Fluvial.

SECOM