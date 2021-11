UFAM realiza Exposição Fotográfica na Estação Cidadania de Parintins

Diferentes olhares particulares e coletivos sobre as crises de saúde pública, ambiental, econômica e social na região do baixo Amazonas. Este é o tema central da exposição fotográfica “Focos Críticos”, que será lançada nesta sexta-feira, 26, às 8h30, na Estação Cidadania João do Carmo, em Parintins. A exposição faz parte da programação do I Simpósio Comunicação, Cultura e Amazônia, que acontece desde o último dia 22 de novembro em Manaus e em Parintins, promovido pelo grupo de pesquisa Trokano/CNPq, liderado pelo professor Doutor Allan Soljenítsin.

Composta por 14 fotografias produzidas por nove estudantes do curso de Jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a exposição revela a percepção dos fotógrafos em diferentes cidades da região do Baixo Amazonas acerca das situações críticas resultantes da pandemia de Covid-19, combinada com a maior cheia histórica do Rio Amazonas e problemas sociais agravados com o cenário de crise econômica.

As fotografias foram produzidas durante a disciplina de Introdução à Fotografia, ministrada pelo professor Doutor Marcelo Rodrigo, que é o curador da exposição. As imagens externalizam o enfoque dos fotógrafos e suas percepções sobre os fragmentos espaço-temporais em seu entorno. A vida que resiste às crises. A arte que sobrevive aos focos críticos.

Os autores das fotografias são os acadêmicos Ádria Albuquerque, Adriane Vasconcelos, Cayo Dias, Francisco Dias, July Anna Barbosa, Pablo Luz, Ralf Cordeiro, Rebeca Gonçalves e Willian Araújo.

A exposição acontece em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins, por intermédio do Coordenador Geral da Estação Cidadania João do Carmo, Marcos Azevêdo. As fotografias estarão expostas no teatro da unidade, que fica localizada na orla do bairro União, em Parintins. A exposição continua até o dia 28 de novembro e voltará a ser exibida no campus do Icsez/Ufam, após o retorno presencial das atividades, em janeiro de 2022.

Serviço:

O que: Lançamento da exposição “Focos Críticos”

Quando: Dia 26 de novembro de 2021, às 8h30 (horário de Manaus)

Onde: Estação Cidadania João do Carmo, na orla do bairro União, em Parintins

Duração: de 25 a 28 de novembro de 2021

Mais informações: Marcelo Rodrigo (92) 98479-7007

Assessoria

Foto: Divulgação