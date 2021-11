Últimos campeões do Parintinzão abrem a rodada inicial da Copa Parintins de Futebol

Abrindo oficialmente a disputa da primeira divisão do futebol local, nesta quinta-feira, 04 de novembro, a partir das 18h30min, Botafogo e Santa Luzia, se enfrentam em jogo válido pela primeira rodada da Copa Parintins de Futebol. As duas equipes que compõem a CHAVE A, são as duas últimas campeãs, Santa Luzia (2018) e Botafogo (2019) do Campeonato Parintinense de Futebol – o popular “Parintinzão”.

No segundo confronto da noite, válido pela CHAVE D, jogam no estádio Tupy Cantanhede, as equipes do Nacional e Bom Socorro (representante da região do Zé Açú). A Copa Parintins de Futebol é promovida pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (ALEPIN), tendo a Prefeitura como patrocinadora oficial por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

A rodada da fase classificatória prossegue no sábado, 06 de novembro, a partir das 18h30min, noTupyzão, com os confrontos entre:

1° Jogo (Chave B): Estrela do Norte x São Vicente

2° Jogo (C): Sul América x São Paulo

Texto e Foto: Kedson Silva