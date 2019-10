Um dia de inaugurações para Parintins

O prefeito Bi Garcia, o vice Tony Medeiros, secretários, vereadores, autoridades e o povo em geral viveram uma segunda-feira de alegrias com várias obras sendo entregues.

Prefeitura de Parintins reinaugura Escola Municipal de Idiomas e Informática Aldair Kimura Seixas

A Escola Municipal de Idiomas e Informática Aldair Kimura Seixas foi a primeira entrega realizada na semana de aniversário de 167 anos de Parintins. O evento foi realizado na manhã desta segunda-feira (14).

O prédio foi revitalizado com o objetivo de ampliar os atendimentos à população. Agora, a escola vai disponibilizar de cursos de informática, caligrafia, além dos idiomas espanhol, inglês e japonês.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, criar mais oportunidade é o objetivo da escola. “Quando inauguramos essa escola nosso objetivo era capacitar nossa população para o mercado de trabalho. Hoje, depois dessa reforma completa, ampliamos também com mais cursos para atender e capacitar o maior número de pessoas e assim prepará-los para disputar uma vaga no mercado de trabalho aqui ou em qualquer lugar”, completou o prefeito.

A filha da homenageada com o nome da escola, Carla Kimura, se emocionou com a entrega. “Já faz 20 anos que ela faleceu, mas tudo isso é muito emocionante. Ela era muito querida por todos e é muito bom que todo mundo reconhece o trabalho que ela fez e estou muito agradecida”, disse.

Aldair Kimura Seixas era descendente de japoneses e foi professora atuante na rede estadual de ensino. O reconhecimento prevalece pelo legado deixado por ela a sociedade Parintinense.

Com festa, Prefeitura de Parintins inaugura UBS Fluvial Lígia Loyola e Odontomóvel

Nesta segunda-feira (14), o prefeito Bi Garcia inaugurou mais um grande investimento feito na saúde de Parintins, que irá beneficiar a população das mais de 200 comunidades rurais que compõem o município. A Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Lígia Loyola é uma homenagem que a Prefeitura presta a parintinense que durante décadas ajudou seus conterrâneos em Manaus, em tratamentos de saúde.

A UBSF conta com consultório odontológico equipado com raio x e ultrassom, consultório clínico, sala de enfermagem, sala de procedimentos (curativos, sutura, observação) e laboratório clínico patológico. A equipe é composta por odontólogo, enfermeira, médico clínico geral, técnicos de enfermagem, técnicos de patologia, agente de endemias e auxiliar administrativo. A emenda para a construção da UBSF foi do senador Eduardo Braga.

O filho da homenageada Lígia Loyola, Wellington Rodrigues, falou que a família está emocionada e agradecida com a homenagem feita a sua mãe. “Não é todo mundo que é homenageado e reconhecido dessa maneira. Minha mãe sempre disse que ela estava a serviço do povo. Virava madrugadas resolvendo problema das pessoas. Com esse reconhecimento a gente muito grato”, enalteceu.

Doutor Romualdo Corrêa parabenizou a todos pela assistência que será adequada àa população rural. “Trabalho muito necessário e que as populações ribeirinhas passam a contar com essa estrutura. O prefeito Bi está de parabéns”, ressaltou.

O prefeito Bi Garcia lembrou que a UBS fluvial foi anteriormente retirada do estaleiro em Manaus sem estar quitada e sem equipamentos, o que provocou problemas diversos para sua entrada em funcionamento. “Estou muito feliz por hoje entregar essa UBSF que vai trabalhar cinco dias por semana levando saúde a toda nossa população da zona rural. A homenagem a Lígia Loyola é mais que justa pelo trabalho social voluntário. Era uma pessoa humilde, do povo que contribuiu muito com a cidade de Parintins”, pontuou.

O secretário Clerton Rodrigues disse que os investimentos continuam fazendo a diferença na vida da população que necessita de saúde. Afirmou que esta segunda-feira ficará marcada na memória com as inaugurações na gestão do prefeito Bi Garcia da UBS Fluvial Lígia Loyola e Odontomóvel, van equipada com cadeira odontológica e equipamentos para levar atendimento aos bairros e comunidades suburbanas e rurais.

Bi Garcia inaugura Estação da Cidadania João do Carmo

Dotada de ginásio poliesportivo, biblioteca, cinema, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), pista de skate e área de convivência, a Estação da Cidadania João do Carmo, localizada no Bairro da União, foi inaugurada nesta segunda-feira (14) pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia. O complexo foi construído com recursos do Governo Federal e Prefeitura de Parintins. A inauguração faz parte das comemorações do aniversário de 167 anos de Parintins.

A Estação da Cidadania homenageia João do Carmo, conhecido popularmente como Careca do Ibama. Engenheiro florestal e torcedor apaixonado pelo boi Caprichoso, Careca ficou marcado na história de Parintins como uma pessoa alegre e contagiante que idealizou o Boi de Rua, foi presidente do Conselho de Artes do boi azul e branco e foi um grande apaixonado pelo futebol parintinense.

Ricardo Marinho, presidente da associação de moradores do Bairro da União, enaltece a importância do espaço multiuso para a comunidade. “Esse espaço é resultado de muita luta. Graças a Deus esse sonho foi concretizado, trazendo muitos benefícios”, comentou.

Para o prefeito Bi Garcia, com a Estação da Cidadania, os moradores do Bairro da União, Paulo Corrêa e Itaúnas ganham um ponto de encontro familiar com estrutura para atividades culturais, desportivas, educacionais e sociais. “Nós conquistamos essa obra em Brasília, em 2012. Era final de 2012 quando começamos a obra. Lamentavelmente não deram continuidade. Nós voltamos para o terceiro mandato e demos continuidade, reativamos o convênio na Caixa Econômica e hoje é uma realidade”, conclui Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas e Yuri Pinheiro