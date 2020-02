Um parintinense campeão em busca de um sonho

O campeão Diego Santos(D) ao lado do bicampeão mundial Ronaldo Jacaré, sonha em conquistar o mundo, conversou por telefone com o GENTE NOSSA.

Aos 27 anos, O parintinense Diego Santos, hoje lutador profissional e campeão nacional de MMA, também atua como Professor no Projeto Social Ronaldo Jacaré JiuJitsu, projeto apadrinhado pelo lutador do UFC e bicampeão mundial Absoluto de JiuJitsu Ronaldo Jacaré, que fica no bairro de Vargem Grande, Rio de Janeiro, RJ.

O lutador que já atuou e venceu inúmeras competições da modalidade como Copa América, Manaus Open, entre outras competições importantes, hoje compartilha seu conhecimento ensinando JiuJitsu para crianças, adolescentes e jovens das comunidades próximas ao bairro.

O lutador mora no Rio de Janeiro e treina na equipe Tropa Thai com os treinadores Diego Braga e Eduardo Pachu e na equipe Team NADRENA liderada por Josuel Distak, mesmo treinador de Ronaldo Jacaré e outros grandes nomes do MMA.

Diego foi campeão da Copa América de Jiu Jitsu, Manaus Open Jiu Jitsu, Campeão Peso Galo de MMA no Gladiador Fight Champion, e atualmente trabalha na cidade maravilhosa como atleta profissional de MMA, Jiu Jitsu e professor de Jiu Jitsu.

“Não posso deixar de falar do meu Prefeito Bi Garcia jamais, que sempre me apoiou desde quando eu ainda não tinha conquistado nada”, finalizou o campeão Diego.

Agradeço a atenção do atleta campeão e daqui mandamos nossos votos de sucesso este ano em todas as competições, em nome de seus conterrâneos parintinenses.

Por Carlos Frazão/JI

Fotos do arquivo pessoal de Diego Santos.