Unidades de saúde de Parintins iniciam rastreamento de hipertensos

No dia 26 de abril, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, a Prefeitura de Parintins Parintins iniciou, em todas as suas Unidades Básicas de Saúde, a Campanha para rastreamento da hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta.

Segundo a enfermeira Darlane Valério, o diferencial desta campanha é que está sendo realizado o rastreamento também para o Diabetes Mellitus.

“Dessa forma, convidamos a população para comparecer a UBS mais próxima da sua casa para ealizarem a medição da pressão e glicemia”, recomendou.

A Campanha acontecerá até o dia 10 de maio em todas as Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e rural. “É um trabalho importante que tem merecido atenção do prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e do secretário Clerton Rodrigues. Em caso do descobrimento de novos casos de hipertensão, podemos iniciar o tratamento e impedir que futuramente o paciente tenha problemas mais sérios causados pela pressão alta” concluiu.

SECOM