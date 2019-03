Unidos do Itaúna é campeão da Chave Especial do Carnailha 2019

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Apuração realizada na tarde desta quarta-feira (6) consagrou Unidos do Itaúna como campeão da Chave Especial do Carnailha 2019. A agremiação foi a quinta a se apresentar na segunda noite do Carnailha 2019.

“Rei que é rei nunca perde a majestade” foi o enredo da agremiação para 2019.

Homenagem a Raimundo Nonato Azevedo, artista plástico, ícone do Boi Caprichoso e do Festival Folclórico de Parintins.

A apresentação do bloco fez a galera levantar e arrastou uma multidão atrás do trio.

“Sou Itaúna, sou alegria…” foi cantado pela nação Itaúna.

Resultado final: 1º Unidos do Itaúna, 2º Rubro Negro e 3º Fax Clube.

alvoradaparintins.com.br