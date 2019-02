Unidos do Itaúna fará homenagem ao Rei Azevedo no Carnailha 2019

Com o enredo “Raimundo Nonato Azevedo, Rei que é Rei nunca perde a majestade”, o bloco Unidos do Itaúna fará homenagem ao ex-amo do Boi Caprichoso, cantor do grupo Azul e Branco, Toada de Roda e intérprete do bloco, Rei Azevedo. O enredo foi lançado durante o programa Fatos & Boatos, na rádio Clube, na manhã desta terça-feira (29).

De acordo com o presidente do Bloco, Edmar Plim Plim, a escolha desse tema é uma forma de retribuir tudo o que o Rei Azevedo fez e faz junto ao Unidos do Itaúna. “São 16 anos de história juntos, eu como compositor, o Rei como intérprete do bloco e falar desse amigo, parceiro é gratificante. Estamos felizes realmente em poder retribuir com essa grande homenagem a ele que já foi Amo do Boi Caprichoso, fez várias festas na nossa cidade e é por isso que escolhemos esse tema”, pontuou.

Em contato com o presidente, ele disse ainda que este ano o Bloco irá lançar o “Livro de Ouro”. “Esse livro é pra ficar na história do Bloco Unidos do Itaúna, a assinatura é no valor de R$ 50 reais. Quem assinar o livro irá receber dois tururis “Amigos do Rei” e o CD com todos os sambas enredos do bloco”.

Bruna Karlla/Sectur/SECOM